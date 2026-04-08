Медведев: в конфликте США и Ирана победил здравый смысл

08 апреля, 10:13

В конфликте США и Ирана победил здравый смысл – Медведев

В конфликте между США и Ираном победил прежде всего здравый смысл, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

По словам политика, вера в здравый смысл была сильно подорвана заявлениями из Белого дома об уничтожении иранской цивилизации за один день. При этом сам факт согласия американского лидера Дональда Трампа обсуждать мирный план является успехом иранцев.

Медведев посчитал, что в Вашингтоне вряд ли согласятся на подписание документа, так как США придется возместить нанесенный ущерб, а Тегеран продолжит свою ядерную программу и будет контролировать Ормузский пролив. При этом альтернативой возобновлению военных действий также является сохранение "хрупкого перемирия".

"Каждый шаг на этой доске создает положение, близкое к цугцвангу. Но это шахматы, в которых не двое, а трое игроков. Есть еще Израиль, он играет не на стороне США", – добавил зампред Совбеза.

По версии Медведева, Тель-Авив не решил своих задач и ему перемирие не нужно, поэтому он может просто смахнуть все фигуры с шахматной доски, что делает ситуацию крайне неопределенной.

"Поэтому европейским баранам-русофобам придется долго жить в режиме строгой экономии. Ведь дешевой нефти не будет", – резюмировал политик.

Конфликт на Ближнем Востоке начался после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран ударил по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

В начале апреля Трамп отложил удары по гражданской инфраструктуре Ирана на две недели, согласившись на временный режим прекращения огня. Иран согласился временно открыть Ормузский пролив.

Вашингтону также передали мирное предложение Тегерана, которое Трамп назвал приемлемой основой для переговоров. По данным СМИ, ущерб, нанесенный Ирану в ходе конфликта, будет возмещен из средств инвестиционного фонда.

