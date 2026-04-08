08 апреля, 08:45

Fars: нанесенный Ирану ущерб в конфликте с США и Израилем компенсируют из инвестфонда

Фото: AP Photo/Hussein Malla

Ущерб, нанесенный Ирану в ходе конфликта с США и Израилем, будет возмещен из средств инвестиционного фонда, передает агентство Fars.

Как пояснили журналисты, механизм компенсации прописан в мирном плане. В частности, документ содержит пункт о создании национального инвестиционного фонда для решения этого вопроса.

Обстановка на Ближнем Востоке усугубилась в конце февраля, когда США и Израиль нанесли удары по территории Ирана. В качестве ответа Тегеран выпустил ракеты в сторону еврейского государства и американских баз, расположенных в регионе.

За время проведения военной операции американский президент Дональд Трамп то предлагал Исламской Республике заключить сделку, то угрожал полностью уничтожить страну. Решение по этому вопросу удалось достигнуть 8 апреля. В этот день глава Белого дома объявил о двухнедельной приостановке ударов. Его позицию поддержал Израиль, а Тегеран согласился открыть Ормузский пролив на данный срок.

За этот период планируется окончательно доработать и заключить мирное соглашение, основой для которого стал переданный от Исламской Республики США документ из 10 пунктов.

Точных данных о причиненном Ирану ущербе в ходе боевых действий нет, однако известно, что повреждения получили более 61 тысячи гражданских объектов, из которых 18,1 тысячи – жилые и коммерческие здания в Тегеране.

Число раненых иранских граждан составляет порядка 70 тысяч. Жертвами стали 1,3 тысячи человек, среди которых 206 – школьники, а еще 40 – профессора и студенты.

