Свыше 1,3 тыс жилых домов остаются подтопленными в Дагестане

Свыше 1,3 тысячи жилых домов остаются подтопленными в Дагестане. Об этом заявили в МЧС РФ.

В частности, последствия сильных ливней сохраняются в 1 339 жилых домах, 1 664 приусадебных участках и на 90 участках дорог в 8 населенных пунктах 6 муниципалитетов. В 16 пунктах временного размещения остается 591 человек. Из них 246 – дети.

В ведомстве добавили, что на сложные участки прибыли дополнительные подразделения. Спасатели обходят дома и помогают местным жителям расчищать территории, а также приносят воду и еду. Задействованы и волонтеры. Кроме того, места обследуют оценочные комиссии. В дальнейшем будут решаться вопросы о выплате компенсаций.

Также сотрудники МЧС дезинфицируют пострадавшие от затопления места и соцобъекты, в том числе детсады и школы. Продолжается и восстановление энергоснабжения в 7 муниципалитетах, газоснабжения и холодного водоснабжения в 2 муниципальных образованиях. В 8 все еще нет транспортного сообщения с 23 населенными пунктами.

Наводнения в Дагестане из-за сильных дождей начались 27 марта. Вода проникла в дома, а автомобили не могли проехать по затопленным дорогам.

Власти эвакуировали более 6 тысяч человек. Последствия стихии устраняют свыше 2 тысяч волонтеров. В это же время регион готовится к новой волне непогоды из-за неблагоприятного прогноза на ближайшие дни.

Было возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей гибель людей. По версии следствия, должностные лица, ответственные за ограничение движения на опасных участках дорог, не приняли необходимых мер, в том числе не перекрыли их, несмотря на режим ЧС.

