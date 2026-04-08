08 апреля, 10:02

Свыше 1,3 тыс жилых домов остаются подтопленными в Дагестане

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Свыше 1,3 тысячи жилых домов остаются подтопленными в Дагестане. Об этом заявили в МЧС РФ.

В частности, последствия сильных ливней сохраняются в 1 339 жилых домах, 1 664 приусадебных участках и на 90 участках дорог в 8 населенных пунктах 6 муниципалитетов. В 16 пунктах временного размещения остается 591 человек. Из них 246 – дети.

В ведомстве добавили, что на сложные участки прибыли дополнительные подразделения. Спасатели обходят дома и помогают местным жителям расчищать территории, а также приносят воду и еду. Задействованы и волонтеры. Кроме того, места обследуют оценочные комиссии. В дальнейшем будут решаться вопросы о выплате компенсаций.

Также сотрудники МЧС дезинфицируют пострадавшие от затопления места и соцобъекты, в том числе детсады и школы. Продолжается и восстановление энергоснабжения в 7 муниципалитетах, газоснабжения и холодного водоснабжения в 2 муниципальных образованиях. В 8 все еще нет транспортного сообщения с 23 населенными пунктами.

Наводнения в Дагестане из-за сильных дождей начались 27 марта. Вода проникла в дома, а автомобили не могли проехать по затопленным дорогам.

Власти эвакуировали более 6 тысяч человек. Последствия стихии устраняют свыше 2 тысяч волонтеров. В это же время регион готовится к новой волне непогоды из-за неблагоприятного прогноза на ближайшие дни.

Было возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей гибель людей. По версии следствия, должностные лица, ответственные за ограничение движения на опасных участках дорог, не приняли необходимых мер, в том числе не перекрыли их, несмотря на режим ЧС.

Высокий риск вспышки гепатита А возник в Дагестане из-за наводнения

Читайте также


Главное

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

