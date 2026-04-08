08 апреля, 10:29

В мире

Полицейский спецназ привлекли для поимки волка, сбежавшего из парка в Южной Корее

Фото: depositphotos/manvez​

Молодой волк сбежал из своего вольера в парке развлечений O-World в Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap News.

Инцидент произошел примерно в 09:18 (03:18 по московскому времени). По предварительной версии, животное сделало подкоп под ограждением. В 11:30 волк покинул парк развлечений, а уже в 13:10 его заметили у одной из начальных школ города Тэджон.

По данным журналистов, на поиски зверя отправили полицейский спецназ и пожарных.

Ранее евразийский волк сбежал из своего вольера в зоопарке Тама на западе Токио. Сотрудники заметили животного на дорожке, а затем обнаружили его в кустах.

Посетителей эвакуировали, а зоопарк временно закрывался. Позже волка удалось поймать. Пострадавших в результате инцидента не было.

