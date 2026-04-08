08 апреля, 07:36Происшествия
Средства ПВО уничтожили за ночь 73 беспилотника над регионами РФ
Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 73 украинских беспилотника самолетного типа над российской территорией. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, вражеские дроны были сбиты над Орловской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее украинские дроны атаковали село Демьянки в Брянской области, в результате чего ранения получил сотрудник компании "Брянскэнерго". Пострадавшему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.
ВСУ также атаковали с помощью БПЛА Тольятти, в результате чего осколочное ранение получил сотрудник одного из местных промышленных предприятий. Мужчину доставили в больницу.