08 апреля, 07:49

Прощание с убитой в Пермском крае учительницей пройдет 9 апреля

Прощание с учительницей русского языка и литературы Олесей Багута, которая погибла в Пермском крае после нападения подростка, состоится 9 апреля во дворце культуры и спорта в Добрянке. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Антонов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Церемония прощания начнется в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому). После запланировано отпевание в храме Рождества Пресвятой Богородицы и поминальный обед в ресторане "Старый город".

Подросток напал с ножом на своего классного руководителя, которая также является завучем, у входа в школу № 5 в Добрянке 7 апреля. Пострадавшего педагога доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Спустя время она скончалась.

Несовершеннолетний был задержан. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о покушении на убийство, которое позднее переквалифицировали на статью об убийстве. Региональная прокуратура начала проверку, в рамках которой даст оценку исполнению закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Подростку назначили стационарную судебно-психиатрическую экспертизу. Следователи также намерены дать правовую оценку действиям сотрудников системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Будут установлены причины и условия, которые могли способствовать совершению преступления.

Антонов рассказывал, что девятиклассник состоит на учете в полиции и не раз оставался на повторное обучение в школе. По данным СМИ, мальчик до этого инцидента угрожал своей бывшей однокласснице. Он также имел проблемы с успеваемостью. По некоторым данным, его не допускали до экзаменов по одному из предметов.

