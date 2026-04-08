Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
08 апреля, 07:21

Политика

Трамп примет Рютте в Белом доме после угроз о выходе США из НАТО

Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп встретится в Белом доме с генсеком НАТО Марком Рютте после угроз выхода США из Альянса по причине отсутствия помощи со стороны союзников во время операции против Ирана. Это следует из расписания президента, размещенного на сайте Белого дома.

По предварительным данным, встреча запланирована на 8 апреля. Она пройдет в 15:30 по местному времени (22:30 по московскому). Перед этим Рютте посетит государственный департамент США, где у него должны состояться переговоры с главой ведомства Марко Рубио и его заместителем по политическим вопросам Элисон Хукер.

Ранее Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО, поскольку Альянс отказался помочь в операции против Ирана. Он добавил, что Владимир Путин об этом знает.

Рубио также обращал внимание, что в сложившихся условиях партнерство рискует превратиться в "улицу с односторонним движением", где Штаты выступают в роли защитника Европы. Однако при необходимости сталкиваются с отказом со стороны европейских союзников в предоставлении баз и разрешении на пролет воздушного пространства.

Трамп заявил о готовности США покинуть НАТО из-за претензий к Европе

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика