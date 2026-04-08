Трамп примет Рютте в Белом доме после угроз о выходе США из НАТО

Американский лидер Дональд Трамп встретится в Белом доме с генсеком НАТО Марком Рютте после угроз выхода США из Альянса по причине отсутствия помощи со стороны союзников во время операции против Ирана. Это следует из расписания президента, размещенного на сайте Белого дома.

По предварительным данным, встреча запланирована на 8 апреля. Она пройдет в 15:30 по местному времени (22:30 по московскому). Перед этим Рютте посетит государственный департамент США, где у него должны состояться переговоры с главой ведомства Марко Рубио и его заместителем по политическим вопросам Элисон Хукер.

Ранее Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО, поскольку Альянс отказался помочь в операции против Ирана. Он добавил, что Владимир Путин об этом знает.

Рубио также обращал внимание, что в сложившихся условиях партнерство рискует превратиться в "улицу с односторонним движением", где Штаты выступают в роли защитника Европы. Однако при необходимости сталкиваются с отказом со стороны европейских союзников в предоставлении баз и разрешении на пролет воздушного пространства.

