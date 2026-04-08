Мокрый снег с дождем ожидается в Москве 8 апреля

Облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега прогнозируется в Москве в среду, 8 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 4 до 6 градусов тепла, в Подмосковье – от 2 до 7 градусов выше нуля.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до минус 1 градуса, по области – до минус 3 градусов.

Гостям и жителям Москвы рекомендовали пересесть на метро из-за гололедицы 8 апреля. Кроме того, водителям стоит избегать резких маневров, увеличить дистанцию, заранее снижать скорость у остановок и пешеходных переходов, не отвлекаться на телефон.

Пик арктического вторжения со снегом и гололедицей ожидается в столице в четверг, 9 апреля. В этот же день синоптики прогнозируют в Москве град.