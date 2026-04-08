Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за ветра и гололедицы

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за ветра и гололедицы. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

Период предупреждения, связанный с усилением северо-восточного ветра до 16 метров в секунду, будет действовать с 09:00 до 21:00 четверга, 9 апреля. В свою очередь, период предупреждения, связанный с гололедицей, будет действовать до 00:00 пятницы, 10 апреля.

По прогнозам синоптиков, не исключены осадки в виде снега и дождя. Днем 9-го числа ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья, а также гололедица на дорогах.

В связи с неблагоприятными погодными условиями автомобилистов попросили не выезжать в город на летней резине. Вместо личного транспорта водителям предложили пересесть на общественный транспорт.

Автомобилистов также предупредили, что вечером в среду, 8 апреля, возможны затруднения движения в центре, на ТТК и МКАД. Их призвали быть осторожнее на дорогах, в том числе не совершать резких маневров, держать дистанцию от впереди следующих машин и соблюдать скоростной режим.

