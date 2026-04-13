Свыше 1 тысячи мешков грунта с нефтепродуктами собрано под Анапой

Под Анапой собрали свыше 1 тысячи мешков грунта, загрязненного нефтепродуктами. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, такое количество нашли на 400 метрах береговой полосы пляжа "Тортуга" в селе Витязево. Всего предстоит убрать около 700 метров вдоль уреза воды.

Накануне сообщалось, что в акватории Черного моря в 11 километрах от побережья Анапы обнаружили пятно нефтепродуктов. По предварительной оценке специалистов, это может быть связано с атакой беспилотников на гражданские суда.

