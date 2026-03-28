Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 марта, 16:30

Происшествия

"Московский детектив": килька на миллион

Летом 1978 года в магазине "Океан" произошел скандал. Устроил его ветеран войны, который купил банку кильки в томате. Однако дома вместо рыбы он обнаружил черную икру. Об этом происшествием узнали москвичи и стали скупать кильку.

Почему расследование этого происшествия было поручено КГБ? Кто и зачем прятал дорогую икру в банках из-под консервов? Как эта история привела к самому громкому коррупционному делу времен СССР?

Подробнее – в программе "Московский детектив".

Программа: Московский детектив
происшествиягородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика