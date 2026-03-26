Тегеран выдвинул Вашингтону встречные требования по мирному плану, которые включают полное прекращение агрессии со стороны США и Израиля, а также возмещение ущерба. Помимо этого, Иран настаивает на полном контроле над Ормузским проливом.

Израильские СМИ утверждают, что командующий, отвечавший за перекрытие пролива, убит. Стороны продолжают обмениваться ударами. Американские издания намекают, что если мирная сделка не состоится, в ближайшие дни может начаться наземная операция.

