Новости мира: в Китае робот ударил ребенка во время шоу

Во время шоу роботов-гуманоидов в Китае один из них закружился и ударил ребенка по лицу. Стоимость таких роботов начинается от 13,5 тысячи долларов. Причины сбоя пока остаются неизвестны.

В Перу построили здание шириной всего 63 сантиметра. Оно включает кухню, ванную, спальню, рабочее место, столовую и прачечную. Дом уже привлек внимание туристов, но массовые экскурсии туда не проводят.

Историческое событие произошло во английском городе Кентербери, где женщина впервые стала архиепископом. На церемонии присутствовали принц Уильям, Кейт Миддлтон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Саре МуллАли 64 года, она имеет медицинское образование и ранее возглавляла службу медсестер в национальной системе здравоохранения.

