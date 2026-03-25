Велогонщик Хестерс финишировал на европейском Гран-при без седла

Велогонщик Джулс Хестерс из команды "Фландрия" продолжил гонку на европейском Гран-при без седла и финишировал, как будто ничего не случилось.

16-летний футболист лондонского "Арсенала" Макс Доуман раздавал автографы после матча с "Байером" в сопровождении мамы, которая напомнила фанатам, что утром ему нужно идти в школу.

На матч студенческой баскетбольной лиги NCAA в Огайо пришли пловцы и прыгуны в воду в плавках из соседнего бассейна. Они поддерживали своих криками и прыжками и отвлекали соперника во время штрафных. Хозяева в итоге уверенно выиграли матч.

