Российскому хоккеисту Овечкину осталось 16 шайб до рекорда Гретцки

Российский форвард Александр Овечкин забросил тысячную шайбу в НХЛ и стал вторым игроком в истории лиги с таким результатом. До повторения абсолютного рекорда Уэйна Гретцки по сумме голов в регулярных чемпионатах и плей-офф Овечкину осталось 16 шайб.

Бросок вышел из левого круга вбрасывания, который давно стал визитной карточкой хоккеиста. Реакция болельщиков не заставила себя ждать. Арену в Вашингтоне накрыл шквал эмоций, а в Москве спортсмена поздравили еще до юбилейного гола на медиафасаде "Лужников".

