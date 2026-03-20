Болбоя выгнали со стадиона в Шотландии, приняв за выбежавшего фаната

В Шотландии на дерби "Данди" и "Данди Юнайтед" охрана выгнала болбоя со стадиона, приняв его за выбежавшего фаната. Хозяева забили два гола за две минуты, трибуны "взорвались", а болельщики ринулись на поле. Охрана обозналась и удалила болбоя.

Венесуэла объявила выходной в честь победы над США в финале бейсбольного турнира. Сборная страны впервые выиграла чемпионат мира. Президент Дельси Родригес объявила День национальной радости и дала выходной, чтобы все могли праздновать.

