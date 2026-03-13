Сборная России по хоккею может вернуться на чемпионат мира с флагом и гимном. Об этом заявил председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг.

По его словам, над этим вопросом работают не только спортивные чиновники, но и представители администрации президента. Ведет переговоры с международной федерацией также хоккеист Владислав Третьяк. Он накануне в пятый раз был переизбран на пост президента ФХР.

