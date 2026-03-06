Собянин: жители Южного Бутова получили современный спорткомплекс с бассейнами

Обновленный спорткомплекс "Южное Бутово" открылся на улице Поляны. Сергей Собянин рассказал, что реконструкция была важна для жителей. Об обновлении москвичи попросили мэра на личном приеме граждан, который он провел по поручению президента.

Жительница района обращалась с просьбой о ремонте. Она отметила, что спорткомплекс открыли в середине 1990-х, и за 30 лет он морально устарел. После ремонта женщина записалась на занятия вместе с семьей. Результат ремонта она назвала потрясающим.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.