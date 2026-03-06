График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 22:30

Мэр Москвы

Собянин: жители Южного Бутова получили современный спорткомплекс с бассейнами

Собянин: жители Южного Бутова получили современный спорткомплекс с бассейнами

Собянин: московский транспорт установил рекорд по числу побед в конкурсах

Собянин: спортивный комплекс "Южное Бутово" открылся после реконструкции

Собянин: Москва сохраняет лидерство по безопасности на дорогах в стране

Собянин: 8 и 9 марта на всех улицах Москвы можно парковаться бесплатно

Собянин: оплата по биометрии появится в наземном городском транспорте

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 марта

Сергей Собянин вручил москвичкам государственные и городские награды

Мэр Москвы: новые турникеты увеличат пропускную способность станций метро на 40%

Сергей Собянин поздравил московских реставраторов с профессиональным праздником

Обновленный спорткомплекс "Южное Бутово" открылся на улице Поляны. Сергей Собянин рассказал, что реконструкция была важна для жителей. Об обновлении москвичи попросили мэра на личном приеме граждан, который он провел по поручению президента.

Жительница района обращалась с просьбой о ремонте. Она отметила, что спорткомплекс открыли в середине 1990-х, и за 30 лет он морально устарел. После ремонта женщина записалась на занятия вместе с семьей. Результат ремонта она назвала потрясающим.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыспортгородвидеоМария АнтроповаДарья Крамарова

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика