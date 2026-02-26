Оплата по биометрии появится во всем городском транспорте Москвы в 2026 году

Оплатить проезд по биометрии можно будет в городском наземном транспорте Москвы и на всех станциях МЦД в 2026 году. Сервис уже работает на всех турникетах метро и МЦК. Для использования технологии нужно загрузить фото лица в приложение "Метро Москвы", после чего можно оплачивать поездки без банковской карты.

Заместитель начальника Московского метрополитена Жанна Ермолина сообщила, что оплата по биометрии заработала в Москве в октябре 2021 года сразу на всех станциях метро. Нигде в мире оплата проезда по распознаванию лица не работает в таком масштабе, как в столице России. Это самый удобный платежный инструмент.

