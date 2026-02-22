Собянин рассказал о применении кессонных технологий при строительстве метро

Столичное метро стремительно развивается благодаря внедрению современных технологий и работе профессионалов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Специалисты трудятся в экстремальных условиях и под избыточным давлением воздуха. Почти 100 лет назад еще при строительстве первых линий метро тоннели прокладывали в специальных герметичных камерах. Сегодня в сложных геологических условиях даже самые современные щиты требуют вмешательства кессонщика.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

