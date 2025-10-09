Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 16:30

Мэр Москвы

Собянин: Москва поддержит инвесторов, развивающих электрозарядные станции

Собянин: Москва поддержит инвесторов, развивающих электрозарядные станции

Собянин: поддержка станкостроения – инвестиция в будущее Москвы

Собянин открыл завод крупномодульного домостроения в районе Внуково

"Новости дня": Собянин сообщил о завершении строительства школы в районе Свиблово

Сергей Собянин: завершено строительство современной школы в Свиблове

Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве

Собянин: в районе Куркино привели в порядок любимый горожанами парк "Дубрава"

Сергей Собянин рассказал о завершении сезона благоустройства в Москве

Собянин поздравил работников допобразования с профессиональным праздником

Сергей Собянин: новая дорога свяжет улицу Двинцев и 3-ю улицу Марьиной Рощи

Москва поддержит установку электрических зарядных станций (ЭЗС) для электромобилей. Как рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ, город будет компенсировать частным инвесторам до 50% затрат на технологическое присоединение ЭЗС к городским сетям. Речь идет о сумме до 2 миллионов рублей за станцию.

По словам мэра, на данный момент в Москве свыше 7 тысяч электрозаправок. В ближайшие годы сеть планируют расширить, чтобы подготовить столицу к растущему парку электротранспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортгородвидеоРоман КарловНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика