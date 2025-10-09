Собянин: Москва поддержит инвесторов, развивающих электрозарядные станции

Москва поддержит установку электрических зарядных станций (ЭЗС) для электромобилей. Как рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ, город будет компенсировать частным инвесторам до 50% затрат на технологическое присоединение ЭЗС к городским сетям. Речь идет о сумме до 2 миллионов рублей за станцию.

По словам мэра, на данный момент в Москве свыше 7 тысяч электрозаправок. В ближайшие годы сеть планируют расширить, чтобы подготовить столицу к растущему парку электротранспорта.

