Собянин: современный ландшафтный парк появился возле набережной реки Сетуни

Современный ландшафтный парк появился возле набережной реки Сетуни. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

Мэр отметил, что открытием этого пространства инвестор завершил благоустройство территории делового квартала "Сколково Парк". Там высадили более 100 видов различных растений – лиственные, хвойные и многолетние. Они подобраны и высажены так, чтобы цветение происходило в разный период и пейзаж менялся в зависимости от времени года.

