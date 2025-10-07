07 октября, 17:15Мэр Москвы
Собянин: современный ландшафтный парк появился возле набережной реки Сетуни
Современный ландшафтный парк появился возле набережной реки Сетуни. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.
Мэр отметил, что открытием этого пространства инвестор завершил благоустройство территории делового квартала "Сколково Парк". Там высадили более 100 видов различных растений – лиственные, хвойные и многолетние. Они подобраны и высажены так, чтобы цветение происходило в разный период и пейзаж менялся в зависимости от времени года.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.