Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 17:15

Мэр Москвы

Собянин: современный ландшафтный парк появился возле набережной реки Сетуни

Собянин: современный ландшафтный парк появился возле набережной реки Сетуни

Собянин сообщил о включении в программу реновации 9 новых площадок

Сергей Собянин открыл новое фармпроизводство на площадке "Алабушево"

Сергей Собянин рассказал об открытии нового спортивно-досугового комплекса в Зеленограде

Собянин: в Зеленограде открыт суперсовременный завод по производству лекарств

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем московской промышленности

Собянин рассказал об уникальном центре "Профессии будущего" в ОЭЗ "Технополис "Москва"

"Новости дня": Собянин сообщил о начале отбора на программу поддержки медисследований

Собянин: центр "Профессии будущего" будет выпускать 15 тыс специалистов в год

Собянин: началось строительство участка метро от "Новомосковской" до "Троицка"

Современный ландшафтный парк появился возле набережной реки Сетуни. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

Мэр отметил, что открытием этого пространства инвестор завершил благоустройство территории делового квартала "Сколково Парк". Там высадили более 100 видов различных растений – лиственные, хвойные и многолетние. Они подобраны и высажены так, чтобы цветение происходило в разный период и пейзаж менялся в зависимости от времени года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика