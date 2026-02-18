Собянин: утвердили задачи по развитию физкультуры и спорта в Москве на 2026 год

Планы по развитию общедоступной физической культуры утверждены в Москве. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Мэр рассказал, что в городе пройдут Большой фестиваль бега, День футбола баскетбола, Московский марафон тренировок и многое другое.

Кроме того, планируют закончить строительство и реконструкцию 47 спортивных объектов. Также в городе обустроят более 20 всесезонных спортплощадок нового формата.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.