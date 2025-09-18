Путин заявил, что молодежь России демонстрирует патриотизм

Фото: ТАСС/Дмитрий Харичков

Российская молодежь демонстрирует патриотизм, готовность защищать страну и традиционные ценности, однако этот вопрос требует постоянного внимания со стороны общества, СМИ и политических партий. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций политических партий в Госдуме.

Президент также отметил негативное воздействие на детей учебников венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса.

"Действительно, такая проблема существовала. Думаю, что сейчас многое исправляется. <...> Их (учебников. – Прим. ред.) негативное воздействие очевидно, но все-таки степень такой семейной, общественно-государственной защиты все-таки у нас в обществе оказалась высокой", – подчеркнул глава государства.

Проведенный ранее опрос показал, что доля патриотов среди молодых россиян в возрасте 18–24 лет составляет 99%. С 2016 года этот показатель вырос на 16%. По мнению политического аналитика Петра Колчина, бум патриотических настроений среди молодежи является не кратковременным событием, а устойчивой тенденцией.