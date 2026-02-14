Сергей Собянин: 23 новые круглогодичные спортплощадки появятся в Москве

В этом году в столице планируют создать еще 23 круглогодичные спортплощадки нового формата. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Зимой это будут полноценные катки с теплыми раздевалками, а летом – площадки для игры в волейбол, баскетбол и другие. Благодаря современным технологиям площадки можно быстро перевести из зимнего режима в летний и наоборот.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

