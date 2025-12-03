Активисты возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Активисты проекта "Молодежь Москвы" возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Также участники акции побывали у памятника Маршалу Рокоссовскому.

Мероприятия, приуроченные к 84-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой и ко Дню Неизвестного Солдата, продолжатся на Поклонной горе. В парке Победы выложат из лампад фразу о подвиге неизвестных героев. Завершится акция минутой молчания и возложением цветов к мемориалу "Вечный огонь".

