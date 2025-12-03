Форма поиска по сайту

03 декабря, 17:30

Общество

Активисты возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Активисты возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Путин вручил волонтеру награду за помощь в ликвидации разлива нефти в Черном море

Собянин рассказал о мероприятиях в День Неизвестного Солдата в Москве

Плюсовая температура в Москве сохранится до конца рабочей недели

Владимир Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"

Снегопады придут в Москву не раньше следующей недели

Владельцам "Пушкинской карты" необходимо будет переоформить ее до 28 декабря

Температура будет выше климатической нормы в Москве 3 декабря

Десять московских школьников и студентов колледжей станут участниками экспедиции в Африку

"Доктор 24": врач рассказал, насколько сильны гены ожирения

Активисты проекта "Молодежь Москвы" возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Также участники акции побывали у памятника Маршалу Рокоссовскому.

Мероприятия, приуроченные к 84-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой и ко Дню Неизвестного Солдата, продолжатся на Поклонной горе. В парке Победы выложат из лампад фразу о подвиге неизвестных героев. Завершится акция минутой молчания и возложением цветов к мемориалу "Вечный огонь".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществогород

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

