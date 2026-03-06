Собянин: оплата по биометрии появится в наземном городском транспорте

В Москве в 2026 году продолжат внедрять оплату по биометрии на станциях МЦД, а также планируют запустить эту схему в наземном транспорте. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, на станциях метро появится больше произведенных в столице турникетов и инновационных терминалов по продаже билетов. Благодаря им скорость обслуживания пассажиров вырастет в 2 раза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.