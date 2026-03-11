"Московский спорт" и проект "Мой спортивный район" проведут тренировки для жителей столицы

"Московский спорт" и проект "Мой спортивный район" подготовили для жителей столицы новые тренировки. На ВДНХ вечером 11 марта пройдет тренировка по танцевальному фитнесу.

Спорткомплекс "Вешняки" приглашает на занятия боксом, а в Марьиной Роще соберутся любители тенниса. Также заняться воркаутом можно в павильоне "Экстрим" на стадионе "Авангард".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.