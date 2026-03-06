06 марта, 13:45Мэр Москвы
Собянин: спортивный комплекс "Южное Бутово" открылся после реконструкции
Обновленный спорткомплекс "Южное Бутово" открыли на улице Поляны. О реконструкции рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
Работы провели по просьбе местных жителей. Они обращались с этим вопросом на личном приеме граждан, который мэр провел по поручению президента.
Спортивный комплекс построили в 1995 году. Заместитель генерального директора АНО "Мосспортразвитие" Андрей Орлов сообщил, что здание не отвечало современным требованиям.
Во время ремонта использовали современные материалы, полностью заменили системы отопления, электроснабжения и вентиляции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.