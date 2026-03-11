Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 14:30

Спорт

Лыжник Голубков принес сборной России еще одно паралимпийское золото

Лыжник Голубков принес сборной России еще одно паралимпийское золото

"Москва – столица спорта": состоялся матч в честь 10-летия победы гандболисток на ОИ

Шведская биатлонистка подарила свою медаль юной болельщице на трибунах

"Московский спорт" и проект "Мой спортивный район" проведут тренировки для жителей столицы

Фигуристы Никита и София Сарновские перешли к тренеру Этери Тутберидзе

Россия завоевала второе золото на Паралимпиаде-2026

"Москва – столица спорта": состоялся чемпионат по художественной гимнастике

Новости мира: новые рейсы могут запустить между Россией и Хайнанем

Теннисистка из Казахстана не дала обнять себя на церемонии награждения в Индиан-Уэллсе

Любители спорта могут принять участие в тренировках проекта "Мой спортивный район"

Лыжник Иван Голубков принес сборной России еще одно паралимпийское золото. Он выиграл гонку на 10 километров с раздельным стартом в положении сидя.

Спортсмен признался, что услышать гимн России на Паралимпиаде было его мечтой. Он является шестикратным чемпионом мира и девятикратным обладателем Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону.

Его золотая медаль стала третьей для сборной России на Паралимпиаде в Италии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоРоман КарловНаталия Шкода

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика