Лыжник Голубков принес сборной России еще одно паралимпийское золото

Лыжник Иван Голубков принес сборной России еще одно паралимпийское золото. Он выиграл гонку на 10 километров с раздельным стартом в положении сидя.

Спортсмен признался, что услышать гимн России на Паралимпиаде было его мечтой. Он является шестикратным чемпионом мира и девятикратным обладателем Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону.

Его золотая медаль стала третьей для сборной России на Паралимпиаде в Италии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.