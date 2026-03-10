10 марта, 08:00Спорт
Теннисистка из Казахстана не дала обнять себя на церемонии награждения в Индиан-Уэллсе
Теннисистка Елена Рыбакина не дала обнять себя на церемонии награждения выставочного турнира в Индиан-Уэллсе. Организатор турнира Дэвид Ренкер пытался положить руку на талию спортсменке из Казахстана, но получил тактичный отпор.
В соцсетях завирусился рестлер Луиджи Примо. Он создал свой образ на основе стереотипов об итальянцах. Примо выступает в боях в фартуке и огромных усах, нанося удары соперникам тестом для пиццы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.