Теннисистка из Казахстана не дала обнять себя на церемонии награждения в Индиан-Уэллсе

Теннисистка Елена Рыбакина не дала обнять себя на церемонии награждения выставочного турнира в Индиан-Уэллсе. Организатор турнира Дэвид Ренкер пытался положить руку на талию спортсменке из Казахстана, но получил тактичный отпор.

В соцсетях завирусился рестлер Луиджи Примо. Он создал свой образ на основе стереотипов об итальянцах. Примо выступает в боях в фартуке и огромных усах, нанося удары соперникам тестом для пиццы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.