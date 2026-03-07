07 марта, 19:30Культура
Театр сатиры организовал выставку к 85-летию со дня рождения артиста Миронова
7 марта исполнилось 85 лет со дня рождения народного артиста РСФСР Андрея Миронова. В честь этого Театр сатиры организовал выставку, посвященную его жизни и творчеству.
Экспозиция раскрывает ключевые этапы его пути в Театре сатиры и напоминает незабываемые образы, созданные актером. Для всех, кто пришел на выставку в день открытия, экскурсию провел народный артист России Юрий Васильев.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.