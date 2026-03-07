Безруков стал худруком МХАТ имени Горького

Художественным руководителем МХАТ имени Горького назначен Сергей Безруков, а исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ стал Константин Хабенский. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Безруков с 2014 года является худруком Московского Губернского театра, а также ведет актерскую мастерскую во ВГИКе. При этом Хабенский продолжает возглавлять Московский Художественный театр имени Чехова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

