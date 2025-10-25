Форма поиска по сайту

25 октября, 12:50

"Кафе Эпоха": Людмила Полякова и Владимир Шевельков

В формате "ностальгической викторины" ведущий программы, народный артист Валентин Смирнитский вспоминает с народной артисткой Людмилой Поляковой и актером и режиссером Владимиром Шевельковым советское время, знаменательные и яркие события прошлого, легендарные фильмы. Гости делятся забавными и трогательными воспоминаниями из своей юности, которая пришлась на советское время.

Соведущая программы молодая актриса Янина Студилина не только помогает ведущему проводить викторины, но и пытается узнать побольше о жизни в СССР. Отвечая на вопросы викторин по темам: мой город – Москва, спорт и кино Советского Союза герои зарабатывают баллы и в финале победитель получает приз.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".

