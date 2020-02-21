"Откройте, Давид": Егор Бероев

Новый герой программы "Откройте, Давид" – актер, режиссер и телеведущий Егор Бероев. Что такое быть настоящим патриотом? Почему стыдно показывать свою роскошную жизнь? Какого кино не хватает?

Как изменились стандарты образования в театральных ВУЗах и в чем заключается настоящий профессионализм артиста? Они с ведущим Давидом Винером прогулялись по знаковым местам, обсудили актуальные темы и заглянули за кулисы творческой жизни.

Об этом – в программе "Откройте, Давид".