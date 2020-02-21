График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Новости

21 февраля, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Егор Бероев

На канале "Россия" стартует третий сезон шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!"

Комедия "Доходное место" вернулась на сцену Театра Сатиры

Спектакль "Семейное счастье" покажут в Мастерской Петра Фоменко

Выставка кастом-мотоциклов открылась в Музее Гаража в Москве

Премьера фильма "Красавица" режиссера Антона Богданова состоялась в Москве

Арт-проект об исконных русских традициях "Руниверсум" откроют в Петровском путевом дворце

"Сити": премьера фильма "Красавица"

"Новости дня": мероприятие "Книга от всего сердца" прошло в библиотеке Хорошёво-Мнёвников

Спектакль "Мане" покажут в театральном центре на Страстном

Новый герой программы "Откройте, Давид" – актер, режиссер и телеведущий Егор Бероев. Что такое быть настоящим патриотом? Почему стыдно показывать свою роскошную жизнь? Какого кино не хватает?

Как изменились стандарты образования в театральных ВУЗах и в чем заключается настоящий профессионализм артиста? Они с ведущим Давидом Винером прогулялись по знаковым местам, обсудили актуальные темы и заглянули за кулисы творческой жизни.

Об этом – в программе "Откройте, Давид".

Программа: Откройте, Давид
культуравидео

