"Откройте, Давид": Андрей Максимов

Новый герой программы "Откройте, Давид" – журналист, драматург, телеведущий, писатель, обладатель четырех премий "ТЭФИ" Андрей Максимов.

Выдающийся деятель рассказал в интервью ведущему Давиду Винеру о своем видении современного театра, о журналистике и литературе.

Что будет с кино, когда искусственный интеллект прочно войдет в реальность? Как отличить хороший спектакль от плохого? Каких качеств не хватает современным журналистам? Что такое психофилософия? Можно ли исцелить болезнь психологией? И в чем разница между мечтой или желанием?

Об этом – в программе "Откройте, Давид".