Комедия "Свадьба Кречинского" проходит в Театре сатиры в необычном воплощении. Зрителям представили мюзикл по знаменитому произведению Александра Сухово-Кобылина. Премьера состоялась в начале сезона.

По словам режиссера – постановщика Евгения Герасимова, поставка дает зрителям возможность увидеть совершенно другую развязку истории. Актеры отмечают, что спектакль получился ярким и эксцентричным, наполненным неожиданными художественными решениями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.