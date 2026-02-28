Форма поиска по сайту

28 февраля, 19:30

Культура

Комедия "Свадьба Кречинского" проходит в Театре сатиры в необычном воплощении

Выставка "Радостный период. Из собраний коллекционеров" открылась в Москве

На площадках проекта "Музыка в метро" выступили артисты из Китая

"Интервью": Екатерина Гусева – о концерте памяти Людмилы Гурченко

"Сити": выставка "Под маской" открылась в Музее русского импрессионизма

Театр "Шалом" отметит годовщину новоселья на новой сцене на Новослободской

Ледовое шоу "12 месяцев" пройдет на площади Революции 27 февраля

Экспозиция "Искусство ХХ века" открылась в Новой Третьяковке

Театр "Современник" представил юбилейный сезон с новой постановкой

В московском метро выступил коллектив из Внутренней Монголии

Комедия "Свадьба Кречинского" проходит в Театре сатиры в необычном воплощении. Зрителям представили мюзикл по знаменитому произведению Александра Сухово-Кобылина. Премьера состоялась в начале сезона.

По словам режиссера – постановщика Евгения Герасимова, поставка дает зрителям возможность увидеть совершенно другую развязку истории. Актеры отмечают, что спектакль получился ярким и эксцентричным, наполненным неожиданными художественными решениями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

культуратеатргородвидеоЕкатерина КузнеченковаДавид Виннер

