График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 08:45

Культура

Более 1 тыс заявок поступило на Московскую неделю моды

Более 1 тыс заявок поступило на Московскую неделю моды

Органный концерт "Киномузыка при свечах" состоится в Пушкинском музее

"Служебный роман": Николай Караченцов и Людмила Поргина

Фильм по бестселлеру "К себе нежно" вышел в прокат в Москве

Новости регионов: кровля обрушилась на предприятии в Тульской области

"Сити": премьера фильма "К себе нежно"

Выставка "Эпоха Неизвестного" открылась в Новой Третьяковке в Москве

Выставку "Татлин. Конструкция мира" открыли в центре "Зотов"

Театр Труда отметил 10-летний юбилей премьерой спектакля о выгорании

"Сити": "Выставка одного шедевра" в Еврейском музее и центре толерантности

Столица готовится к Московской неделе моды. На участие в ней поступило более 1 тысячи заявок из 67 регионов. По данным организаторов, всего на мероприятии будут представлены коллекции около 200 брендов.

Дизайнеры проверяют последние детали и проводят кастинги, отбирая тех, кто будет представлять их на подиуме. Чтобы принять участие в шоу, модели готовы стоять в очереди на отбор не один час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика