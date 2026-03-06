Более 1 тыс заявок поступило на Московскую неделю моды

Столица готовится к Московской неделе моды. На участие в ней поступило более 1 тысячи заявок из 67 регионов. По данным организаторов, всего на мероприятии будут представлены коллекции около 200 брендов.

Дизайнеры проверяют последние детали и проводят кастинги, отбирая тех, кто будет представлять их на подиуме. Чтобы принять участие в шоу, модели готовы стоять в очереди на отбор не один час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.