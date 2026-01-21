Российская фигуристка Трусова намерена возобновить спортивную карьеру

Российская фигуристка Александра Трусова намерена возобновить спортивную карьеру и побороться за олимпийское золото. По информации СМИ, она планирует выступить на Олимпиаде 2030 года, которая пройдет во Французских Альпах.

Известно, что 21-летняя спортсменка возобновит тренировки под руководством Этери Тутберидзе. На Олимпийских играх в Пекине Трусова завоевала серебряную медаль, уступив лишь соотечественнице Анне Щербаковой.

