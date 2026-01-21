Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 07:00

Спорт

Российская фигуристка Трусова намерена возобновить спортивную карьеру

Российская фигуристка Трусова намерена возобновить спортивную карьеру

Генетическая экспертиза установит личность обнаруженного в Босфоре мужчины

Мать пловца Николая Свечникова вылетит в Стамбул на опознание

Российские дипломаты подтвердили обнаружение тела на берегу Босфора

Трехкратный чемпион России Алан Дзагоев рассказал о начале своего пути в футболе

В Босфоре найдено тело, предположительно, пловца Николая Свечникова

Российских спортсменов допустили к участию в Паралимпиаде-2026

Москвичам доступны многочисленные парки и специально оборудованные лыжные трассы

Международный паралимпийский комитет изменил решение об участии россиян в Играх 2026 года

Проект "Мой спортивный район" подготовил бесплатные тренировки для москвичей 20 января

Российская фигуристка Александра Трусова намерена возобновить спортивную карьеру и побороться за олимпийское золото. По информации СМИ, она планирует выступить на Олимпиаде 2030 года, которая пройдет во Французских Альпах.

Известно, что 21-летняя спортсменка возобновит тренировки под руководством Этери Тутберидзе. На Олимпийских играх в Пекине Трусова завоевала серебряную медаль, уступив лишь соотечественнице Анне Щербаковой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоМитя КозачинскийДарья Крамарова

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

Когда весна придет в Москву?

Из-за глобального потепления сроки наступления весны смещаются на более ранние даты

Предстоящий сезон с большей вероятностью будет теплее обычного

Читать
закрыть

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика