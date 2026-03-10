Любители спорта могут принять участие в тренировках проекта "Мой спортивный район"

Московские любители спорта могут 10 марта принять участие в активностях проекта "Мой спортивный район" и "Московский спорт". Тренировки проходят на разных площадках столицы.

На ВДНХ ждут любителей йоги. В спорткомплексе "Раменки" проходят бесплатные занятия по флорболу. Во дворце спорта на Зональной улице для желающих организовали тренировки по бадминтону.

