04 марта, 23:00Спорт
Болельщик московского "Спартака" выиграл "Москвич-3" в розыгрыше
Болельщик московского "Спартака" Марат Агишев выиграл автомобиль "Москвич-3" в розыгрыше букмекерской компании Olimpbet.
Как сообщил директор по развитию организации Константин Гусев, для участия необходимо было прийти на домашний матч, зарегистрироваться в компании, сделать ставку от 3 тысяч рублей и опустить купон в специальный бокс. Победители определялись на протяжении трех игр.
Агишев рассказал, что участвовал в розыгрыше по совету родственника и не рассчитывал на автомобиль.
