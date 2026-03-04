Болельщик московского "Спартака" выиграл "Москвич-3" в розыгрыше

Болельщик московского "Спартака" Марат Агишев выиграл автомобиль "Москвич-3" в розыгрыше букмекерской компании Olimpbet.

Как сообщил директор по развитию организации Константин Гусев, для участия необходимо было прийти на домашний матч, зарегистрироваться в компании, сделать ставку от 3 тысяч рублей и опустить купон в специальный бокс. Победители определялись на протяжении трех игр.

Агишев рассказал, что участвовал в розыгрыше по совету родственника и не рассчитывал на автомобиль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.