Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 23:00

Спорт

Болельщик московского "Спартака" выиграл "Москвич-3" в розыгрыше

Болельщик московского "Спартака" выиграл "Москвич-3" в розыгрыше

Россиянин Филиппов завоевал золото на Чемпионате Европы по ски‑альпинизму

"Москва – столица спорта": состоялись соревнования по зимнему гольфу

"Новости дня": новый сезон проекта "Мой спортивный район" стартует в Москве

Бесплатные тренировки по танцевальному фитнесу пройдут на ВДНХ

Звезда "Лос-Анджелес Лейкерс" забивал мячи спиной к кольцу в матче НБА

ФК "Барселона" победил "Атлетико" в ответном матче Кубка Испании

До 19,5 тыс рублей могут получить россияне за занятия спортом

Болельщики московского "Спартака" приняли участие в розыгрыше "Москвича-3"

МОК назвал спорт объединяющей мир силой

Болельщик московского "Спартака" Марат Агишев выиграл автомобиль "Москвич-3" в розыгрыше букмекерской компании Olimpbet.

Как сообщил директор по развитию организации Константин Гусев, для участия необходимо было прийти на домашний матч, зарегистрироваться в компании, сделать ставку от 3 тысяч рублей и опустить купон в специальный бокс. Победители определялись на протяжении трех игр.

Агишев рассказал, что участвовал в розыгрыше по совету родственника и не рассчитывал на автомобиль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоДарья Крамарова

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика