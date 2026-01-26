Россиянам напомнили о необходимости платить налоги на любые выигрыши, в том числе в розыгрышах телеграм-каналов. Объектом налогообложения являются не только денежные, но и натуральные призы, например путевки или техника.

Платить НДФЛ нужно, если общая сумма выигрышей за год превысила 4 тысячи рублей. Налог составляет 30–35% от суммы превышения. Иногда его платит организатор, что должно быть указано в правилах розыгрыша. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.