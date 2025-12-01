Операторы связи перейдут на российские сим-карты с сентября 2026 года

С сентября нового года операторы связи в Москве полностью перейдут на использование сим-карт, соответствующих требованиям Минцифры России. Ведомство разработало приказ, обязывающий компании применять исключительно отечественное программное обеспечение и криптографию.

В настоящее время эксперты работают над точным определением критериев, позволяющих отнести продукт к российскому, поскольку большинство производителей сегодня используют зарубежные чипы при изготовлении сим-карт.

