РИА Новости: для восстановления интернета нужно перейти по указанной в СМС ссылке

Россиянам назвали способ восстановить интернет после возвращения в страну

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Для восстановления интернета после возвращения в страну нужно отключить VPN и Wi-Fi и перейти по указанной в СМС ссылке, передает РИА Новости.

Рекомендации по восстановлению доступа стали приходить россиянам в специальных сообщениях. В частности, МТС, "МегаФон" и "Билайн" направляют своим абонентам ссылку на сайт оператора для восстановления доступа. При этом каждый оператор связи имеет свой тест для подтверждения сим-карты.

Например, МТС просит абонента собрать пазл на экране. Без прохождения проверки ограничения будут сняты автоматически только через 24 часа. У "Билайна" абоненту нужно только обновить страницу на сайте оператора.

Согласно предупреждениям операторов, мобильный интернет и СМС вернутся в течение пяти минут после успешной проверки.

Ранее сообщалось, что "период охлаждения" для сим-карт начал действовать 10 ноября. Теперь при возвращении из-за рубежа россиянам нужно активировать сим-карту, подтвердив, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. До активации мобильный интернет и СМС будут блокироваться.

Данная мера будет применяться в двух основных случаях: при использовании сим-карты в международном роуминге и когда карта не проявляла какой-либо активности свыше 72 часов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя нововведение, отметил, что система отлажена и работает без сбоев. Он назвал необходимостью принятие данного решения в целях обеспечения безопасности.

Россияне смогут оценить качество интернет-соединения в приложении "Госуслуги"

