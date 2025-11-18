"Известия": сервис измерения скорости интернета появится на "Госуслугах"

Фото: Агентство ''Москва''/"Мобильный репортер"

Новый сервис по измерению скорости интернета появится в приложении "Госуслуги" в декабре. Он будет запускаться на базе российского ПО "Мегабитус", которое интегрируют в этот госпортал, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник, близкий к Минцифры.

Помимо скорости интернета, пользователь также сможет измерить время задержки передачи информации (ping). Подобный измерительный сервис будет впервые запущен на российском госпортале.

Эксперт Денис Кусков рассказал, что проект по интеграции такого решения в "Госуслуги" начался еще в прошлом году. В МТС и Т2 сообщили, что им известно об этой инициативе, подчеркнув, что внедрение отечественного сервиса на рынке давно назрело.

"Важно, чтобы параметры работы сервиса были понятными, прозрачными и верифицируемыми, а отображаемые в нем данные – корректными и проверяемыми", – добавили в пресс-службе МТС.

Ранее в Госдуму внесли проект, предусматривающий введение штрафов для владельцев российских сайтов за использование иностранных сервисов для авторизации пользователей, включая зарубежные почтовые адреса.

Кабмин РФ также внес в ГД законопроект об обязанности операторов связи прекращать оказание услуг, если такой запрос поступит от ФСБ. Запрос на прекращение оказания услуг связи может поступить при необходимости защиты граждан от угроз безопасности.