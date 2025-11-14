Минцифры РФ расширило "белый список" сайтов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минцифры России расширило "белый список" сайтов, доступных во время ограничений в работе мобильного интернета. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

На втором этапе формирования такого перечня цифровых платформ в соответствующий список вошли сайты Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов, а также Почты России.

Кроме того, фигурируют Альфа-Банк, система цифровой маркировки товаров "Честный знак", РЖД, туристический портал "Туту.ру", навигатор "2ГИС", такси "Максим", сайт с прогнозами погоды Gismeteo, а также "Комсомольская правда", РИА Новости, РБК, "Газета.ру", "Лента.ру" и Rambler.

"Эти приложения и сайты остаются доступными в периоды ограничений. Операторы мобильной связи уже реализовали необходимые настройки", – указали в Минцифры и добавили, что "белый список" ресурсов будет пополняться.

Он начал работать в сентябре. Тогда в список вошли сервисы госуслуг и "Яндекса", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассики", мессенджер MAX и другие ресурсы.

Ранее в Минцифры опровергли планы по ограничению доступа в Сеть. В Минцифры отмечали, что распространяемые от лица ведомства сведения являются фейковыми. Кроме того, фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работают в штатном режиме с учетом особенностей обеспечения безопасности в каждом российском регионе.

Депутат Госдумы Антон Горелкин объяснял сбои в работе сервисов тем, что интернет утрачивает свою глобальность. Он считает, что процесс суверенизации Сети в пределах отдельных государств приводит к нарушению связей между цифровыми сегментами.

