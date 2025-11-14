В ГД внесен проект о штрафах за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуму был внесен проект, предусматривающий введение штрафов для владельцев российских сайтов за использование иностранных сервисов для авторизации пользователей, включая зарубежные почтовые адреса. Документ размещен в электронной базе ГД.

В качестве авторов инициативы выступили депутаты во главе с первым замглавы комитета Госдумы по информполитике Антоном Горелкиным.

Законопроект предполагает дополнение КоАП РФ новой статьей, которая предусматривает штрафы за нарушение правил авторизации при предоставлении доступа к информации. Согласно действующему законодательству, авторизация пользователей в стране должна осуществляться с использованием российского номера телефона, портала "Госуслуги", биометрической системы или других информационных систем, принадлежащих гражданам или юридическим лицам РФ.

За несоблюдение этого требования парламентарии предложили ввести санкции в размере от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч – для должностных лиц и от 500 до 700 тысяч – для юрлиц.

Вместе с тем в КоАП РФ предлагается добавить статью, которая будет наказывать владельцев интернет-ресурсов за несоблюдение законодательства при использовании рекомендательных технологий. В частности, если сбор данных о предпочтениях пользователей в России нарушает права и интересы граждан или организаций, штраф составит:



для граждан – от 10 до 20 тысяч рублей;

для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей;

для юридических лиц – от 500 до 700 тысяч рублей.



Аналогичные штрафы предусмотрены за использование рекомендательных технологий без уведомления пользователей, а также за отсутствие на сайте документа с правилами их применения, контактной информации для важных сообщений, инициалов и наименования владельца.

При этом за повторное нарушение указанных норм предусмотрены более строгие штрафы. Для граждан они составят от 20 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – от 60 до 100 тысяч, а для юридических лиц – от 1 до 1,4 миллиона.

Такой же штраф могут наложить за отказ выполнить требования Роскомнадзора о прекращении использования рекомендательных технологий.

Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов предложил ввести возрастной ценз для соцсетей, чтобы защитить детей до 14 лет от опасностей в интернете. Он отметил, что соцсети могут стать инструментом деструктивной пропаганды, и дети не способны фильтровать информацию, как взрослые.

Хамитов подчеркнул, что полезную информацию дети могут получить из других источников, а возрастной ценз ограничит доступ к вредному контенту.

