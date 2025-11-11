Эксперт Ульянов: в "период охлаждения" сим-карт будут доступны звонки

В России с 10 ноября начали блокировать сим-карты граждан, которые прибыли из-за границы или не пользовались связью в течение 72 часов. Как нововведение в будущем скажется на жизни россиян, разбиралась Москва 24.

Новая система безопасности

В России усилили меры безопасности для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Как сообщили в Минцифры, операторы связи по требованию ведомства запустили новый защитный механизм, который назвали "периодом охлаждения". Он начал работать в тестовом режиме с 10 ноября.

"При попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. До этого мобильный интернет и СМС на этой сим-карте будут временно блокироваться", – сообщили в ведомстве.

Также "период охлаждения", длящийся 24 часа, коснется тех, кто не будет использовать сим-карту в течение 72 часов. Для разблокировки оператор направит абоненту сообщение с инструкциями.





сообщение Минцифры Сделать это можно в любой момент, авторизовавшись с помощью капчи по ссылке, которую пришлет оператор. После этого доступ к интернету и СМС будет восстановлен.

Кроме того, можно будет позвонить в службу поддержки. После подтверждения личности оператор снимет все ограничения, добавили в Минцифры.

При этом стоит подчеркнуть, что звонки и определенные сервисы после прибытия из-за границы все же будут доступны, сообщил "Коммерсант". К ним относятся банки, государственные сайты, "Госуслуги", "Яндекс", платформы по выборам, "ВКонтакте" и видеосервисы.

Также ранее стало известно, что после запроса от ФСБ операторы связи будут приостанавливать оказание своих услуг. Такая мера необходима для оперативной защиты россиян от угроз их безопасности.

"Вынужденная мера"

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал Москве 24, что новая мера направлена на тех, кто переправляет сим-карты за границу для последующей продажи и установки в БПЛА, либо на лиц, у которых они были похищены.



Юрий Кнутов военный эксперт, историк войск ПВО В этом случае таможенные органы должны тщательно следить за подобными действиями, которые можно расценивать как потенциально опасные.

"Беспилотник самолетного типа с российскими сим-картами внутри будет ориентироваться по нашим вышкам сотовой связи и таким образом будет способен преодолеть значительные расстояния", – пояснил он.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов также согласился, что в целом блокировка сим-карт – это вынужденная мера.

"Насколько я слышал, у системы будет механизм, который позволяет быстро разблокировать сим-карту после специальной проверки. Технически это будет работать на уровне операторов связи", – пояснил он.

Ульянов добавил, что в любом случае устройство можно будет на месте подключить к Wi-Fi или к Сети, которую раздают с другого устройства.

"Также будет по-прежнему доступна сотовая связь, поэтому получится позвонить", – подчеркнул он.

Другие специалисты также отмечают, что возможность быстрого восстановления доступа через верификацию технически вполне осуществима.

"В обращении по-прежнему находится немало "бесхозных" сим-карт, в том числе оформленных на реальных людей, которые об этом даже не подозревают", – сказал в разговоре с "Коммерсантом" представитель IT-компании Vigo Антон Прокопенко. Он пояснил, что именно такие сим-карты зачастую "возвращаются к нам в БПЛА".

В свою очередь, представитель компании Strategy Partners Роман Тиняев напомнил в разговоре с изданием, что аналогичные и даже более жесткие меры есть и в других странах, где актуален вопрос нацбезопасности и борьбы с терроризмом. По его словам, в США закон требует идентификации владельца сим-карты, в Израиле введены строгие процедуры проверки симок, особенно в зонах конфликта, а в Индии блокируются мобильный интернет и звонки на несколько часов.