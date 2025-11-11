Форма поиска по сайту

11 ноября, 19:21

Технологии
Эксперт Ульянов: в "период охлаждения" сим-карт будут доступны звонки

Вне доступа? Что ждет российских туристов после запуска "периода охлаждения" сим-карт

В России с 10 ноября начали блокировать сим-карты граждан, которые прибыли из-за границы или не пользовались связью в течение 72 часов. Как нововведение в будущем скажется на жизни россиян, разбиралась Москва 24.

Новая система безопасности

Фото: 123RF.com/fizkes

В России усилили меры безопасности для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Как сообщили в Минцифры, операторы связи по требованию ведомства запустили новый защитный механизм, который назвали "периодом охлаждения". Он начал работать в тестовом режиме с 10 ноября.

"При попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. До этого мобильный интернет и СМС на этой сим-карте будут временно блокироваться", – сообщили в ведомстве.

Также "период охлаждения", длящийся 24 часа, коснется тех, кто не будет использовать сим-карту в течение 72 часов. Для разблокировки оператор направит абоненту сообщение с инструкциями.

Сделать это можно в любой момент, авторизовавшись с помощью капчи по ссылке, которую пришлет оператор. После этого доступ к интернету и СМС будет восстановлен.
сообщение Минцифры

Кроме того, можно будет позвонить в службу поддержки. После подтверждения личности оператор снимет все ограничения, добавили в Минцифры.

При этом стоит подчеркнуть, что звонки и определенные сервисы после прибытия из-за границы все же будут доступны, сообщил "Коммерсант". К ним относятся банки, государственные сайты, "Госуслуги", "Яндекс", платформы по выборам, "ВКонтакте" и видеосервисы.

Также ранее стало известно, что после запроса от ФСБ операторы связи будут приостанавливать оказание своих услуг. Такая мера необходима для оперативной защиты россиян от угроз их безопасности.

"Вынужденная мера"

Фото: 123RF.com/patarapong

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал Москве 24, что новая мера направлена на тех, кто переправляет сим-карты за границу для последующей продажи и установки в БПЛА, либо на лиц, у которых они были похищены.

В этом случае таможенные органы должны тщательно следить за подобными действиями, которые можно расценивать как потенциально опасные.
Юрий Кнутов
военный эксперт, историк войск ПВО

"Беспилотник самолетного типа с российскими сим-картами внутри будет ориентироваться по нашим вышкам сотовой связи и таким образом будет способен преодолеть значительные расстояния", – пояснил он.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов также согласился, что в целом блокировка сим-карт – это вынужденная мера.

"Насколько я слышал, у системы будет механизм, который позволяет быстро разблокировать сим-карту после специальной проверки. Технически это будет работать на уровне операторов связи", – пояснил он.

Ульянов добавил, что в любом случае устройство можно будет на месте подключить к Wi-Fi или к Сети, которую раздают с другого устройства.

"Также будет по-прежнему доступна сотовая связь, поэтому получится позвонить", – подчеркнул он.

Другие специалисты также отмечают, что возможность быстрого восстановления доступа через верификацию технически вполне осуществима.

"В обращении по-прежнему находится немало "бесхозных" сим-карт, в том числе оформленных на реальных людей, которые об этом даже не подозревают", – сказал в разговоре с "Коммерсантом" представитель IT-компании Vigo Антон Прокопенко. Он пояснил, что именно такие сим-карты зачастую "возвращаются к нам в БПЛА".

В свою очередь, представитель компании Strategy Partners Роман Тиняев напомнил в разговоре с изданием, что аналогичные и даже более жесткие меры есть и в других странах, где актуален вопрос нацбезопасности и борьбы с терроризмом. По его словам, в США закон требует идентификации владельца сим-карты, в Израиле введены строгие процедуры проверки симок, особенно в зонах конфликта, а в Индии блокируются мобильный интернет и звонки на несколько часов.

Старкина Маргарита

