21 января, 00:45

Общество

"Новости дня": трансплантация почки в России стала бесплатной по полису ОМС

"Новости дня": трансплантация почки в России стала бесплатной по полису ОМС

Популярность электронной медкарты в Москве выросла в 1,5 раза

Контроль за подготовкой косметологов предложили ужесточить в России

Для владельцев собак и кошек стали доступны онлайн-консультации московских ветеринаров

Требования к подготовке врачей-косметологов станут жестче в России

Онлайн-консультации ветеринаров запустили в Москве

Раздел "Здоровье" появился на портале mos.ru

Клинической больнице имени Кончаловского в Зеленограде исполнилось 60 лет

182 медицинских объекта открыли в Москве за 14 лет

"Новости дня": онлайн-выдачу ряда медицинских справок открыли для москвичей

С 2026 года трансплантация почки в России стала бесплатной для пациентов по полису ОМС. Операция вошла в базовую программу государственных гарантий, что снимает прежние финансовые ограничения для регионов.

Теперь, если человеку нужна пересадка и есть донорский орган, операцию проведут за счет государства. В Москве, где с различными заболеваниями почек сталкивается около 15% жителей, для этого создана современная сеть помощи.

Подробнее – в программе "Новости дня".

