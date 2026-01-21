"Новости дня": трансплантация почки в России стала бесплатной по полису ОМС

С 2026 года трансплантация почки в России стала бесплатной для пациентов по полису ОМС. Операция вошла в базовую программу государственных гарантий, что снимает прежние финансовые ограничения для регионов.

Теперь, если человеку нужна пересадка и есть донорский орган, операцию проведут за счет государства. В Москве, где с различными заболеваниями почек сталкивается около 15% жителей, для этого создана современная сеть помощи.

