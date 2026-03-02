Форма поиска по сайту

02 марта, 13:00

"Москва – столица спорта": восьмую зимнюю спартакиаду АФК "Система" провели 28 февраля

"Москва – столица спорта": восьмую зимнюю спартакиаду АФК "Система" провели 28 февраля

В 2025 году стартовал национальный проект "Спорт России", направленный на приобщение к занятиям как можно большего количества людей. В решение этой социальной задачи активно включился столичный бизнес. Одна из крупнейших российских финансовых корпораций АФК "Система" провела уже восьмую зимнюю спартакиаду.

Она собрала в общей сложности около 3 000 спортсменов и болельщиков. Любительский хоккейный турнир состоялся на ледовой арене в Мытищах. Основная часть состязаний по лыжным гонкам, керлингу, скоростному спуску с горки, строительству снежной крепости и семейные эстафеты в формате веселых стартов прошли 28 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья Тарасова

